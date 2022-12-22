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Общество / Природа
22 декабря 2022, 11:10

На Среднем Урале резко потеплеет до +2 градусов

  Валерия Белякова
Крыша дома

Морозы на Среднем Урале сменятся дневными плюсовыми температурами. Фото: Алексей Кунилов

В пятницу в Свердловской области ожидают повышение температуры до 1 градуса выше ноля, а в субботу до +2, сообщают в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Непродолжительные морозы сменятся оттепелью с небольшим снегом. По данным синоптиков, в пятницу ночью на Среднем Урале ожидается до ‑15 градусов, днем до +1. В субботу ночные температуры в разных районах региона будут колебаться от 0 до ‑10 °C (на крайнем севере), а днем от -3 до +2 °C.

В пятницу и субботу существенных осадков в Свердловской области не ждут. Прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшим снегом, ветер западный и юго-западный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Напомним, в прошедшие выходные на Среднем Урале резко потеплело и прошел снегопад, на ликвидацию которого были выведены сотни уборочных машин. В понедельник вечером в регионе началось похолодание, в ГИБДД выносили предупреждение о гололеде и гололедице на дорогах.

Областная газета Свердловской области

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