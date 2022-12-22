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Общество / Природа
22 декабря 2022, 15:15

Монастырь из Верхотурья передал Челябинскому зоопарку альпаку

альпака

Сдержанная и скромная красавица прибыла в зоопарк из монастыря. Фото: кадр из видео Челябинского зоопарка

Альпака по кличке Сильва из Свято-Покровского женского монастыря поселилась в Челябинском зоопарке. Сейчас она находится на карантине, после которого пушистую красавицу познакомят с новой семьей — Евдокией и Еремеем.

"Девочка добрая, но сдержанная, ей еще предстоит пройти карантинные мероприятия, привыкнуть к новому месту жительства и к новым членам семьи", — сказали в зоопарке. Там также сообщили, что в январе Сильве исполнится полтора года.

Предполагается, что появление самочки повысит уровень благополучия этих стадных животных, а также принесет позитивные эмоции посетителям зверинца.

На 2023 год запланирована реконструкция вольера альпак. Вместо забора появится стеклянное ограждение.

"Такое ограждение — это не только еще один шаг к созданию среды без визуальных барьеров, но и дополнительная защита для животных от несанкционированного кормления и важное условие обеспечения полноценного доступа к экспозиции для детей и людей с особенностями здоровья", — добавили в зоопарке.

Областная газета Свердловской области

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