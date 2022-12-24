Темы дня

Общество / Природа
24 декабря 2022, 11:57

В Свердловской области начали подкармливать диких животных

подкормка диких животных

Кормушки для глухарей организуют в сосновых борах, а для косуль — в редких лиственных лесах. Фото: Павел Ворожцов

Подкорм поможет животным пережить период, когда в лесах мало естественного корма, — зиму и раннюю весну.

По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова, в первую очередь в подкормке нуждаются косули. Для них охотпользователи подготавливают кормовые поля с клевером и рапсом, а также с лета запасают сено в стогах и лиственные веники.

Для косуль и лосей в лесах ставят ящики с минеральной добавкой — солью. Самцам она необходима для роста рогов, а самкам — для вынашивания здорового потомства. Зерно получают глухари и кабаны. Подкормку специалисты раскладывают в местах наибольшей концентрации тех или иных животных, отмечают в департаменте информполитики региона.

Добавим, после новогодних праздников на Среднем Урале стартует зимний учет животных. Он продлится до конца зимы. За этот период учетчики должны пройти свыше 35 тысяч километров и посчитать количество более 20 видов зверей и птиц.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.12.2022, 13:36 / Общество
Свердловские власти выплатили семьям мобилизованных более 580 млн рублей
24.12.2022, 12:41 / Общество
С помощью пневмопушек в свердловскую колонию пытались забросить телефоны. Видео
24.12.2022, 11:57 / Общество
В Свердловской области начали подкармливать диких животных
24.12.2022, 10:50 / Общество
В Соцфонде РФ пообещали сохранить сроки перечисления пенсий и выплат
24.12.2022, 09:37 / Общество
В Кемерово погибли 20 человек при пожаре в частном доме престарелых