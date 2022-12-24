В Свердловской области начали подкармливать диких животных

Кормушки для глухарей организуют в сосновых борах, а для косуль — в редких лиственных лесах. Фото: Павел Ворожцов

Подкорм поможет животным пережить период, когда в лесах мало естественного корма, — зиму и раннюю весну.

По словам директора департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александра Кузнецова, в первую очередь в подкормке нуждаются косули. Для них охотпользователи подготавливают кормовые поля с клевером и рапсом, а также с лета запасают сено в стогах и лиственные веники.

Для косуль и лосей в лесах ставят ящики с минеральной добавкой — солью. Самцам она необходима для роста рогов, а самкам — для вынашивания здорового потомства. Зерно получают глухари и кабаны. Подкормку специалисты раскладывают в местах наибольшей концентрации тех или иных животных, отмечают в департаменте информполитики региона.

Добавим, после новогодних праздников на Среднем Урале стартует зимний учет животных. Он продлится до конца зимы. За этот период учетчики должны пройти свыше 35 тысяч километров и посчитать количество более 20 видов зверей и птиц.