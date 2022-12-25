К 28 декабря в Екатеринбурге снова похолодает до -20 °С

В понедельник в уральской столице и других муниципалитетах Среднего Урала ожидаются небольшие осадки. Фото: Алексей Кунилов

После кратковременного потепления погода на Среднем Урале в последнюю неделю 2022 года вновь вернется к привычным зимним температурам. К среде в Екатеринбурге похолодает до -12...-20 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, в понедельник в уральской столице и других муниципалитетах Среднего Урала ожидаются небольшие осадки, а столбики термометров будут показывать ‑7... ‑9 °С ночью и ‑5... ‑7 °С днем. Из-за снега на дорогах может быть гололедица.

Во вторник и среду снег не ожидается, однако ночная температура упадет до ‑11... ‑13 °С 27 декабря и до ‑18... ‑20 °С 28 декабря. В светлое время суток в эти же дни температура воздуха будет составлять ‑9... ‑11 °С и ‑12... ‑14 °С соответственно.

Аналогичные показатели ожидаются и в других районах Свердловской области.

Скорость ветра в ближайшие дни будет колебаться от 2 до 9 метров в секунду.