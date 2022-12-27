Свердловчане запечатлели полярное сияние

Сияние увидели ночью жители Североуральска. Фото: Наталия Козина, из соцсети "ВКонтакте"

Жители севера Свердловской области делятся в социальных сетях снимками полярного сияния, которое им удалось увидеть. Накануне природное явление наблюдали североуральцы.

"По прогнозам, индекс геомагнитной активности должен был подняться до 5 баллов, это предполагает возможность наблюдения слабого полярного сияния до широты Екатеринбурга. Правда, оно не было долговременным", — рассказал "Областной газете" инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

По данным ученого, сейчас Урал вступает в наиболее благоприятный период, когда можно наблюдать полярные сияния. К марту 2023 года природное явление будет встречаться чаще.

Напомним, 8 ноября свердловчане могли наблюдать лунное затмение, а 8 декабря — затмение Марса и Луны.