На Среднем Урале выросло число водоплавающих птиц, барсуков, медведей и енотовидных собак

Для каждого вида животных есть свой временной интервал и способ учета численности. Фото: Галина Соловьева

Специалисты департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области огласили результаты полевых учетов зверей. За 2022 год в регионе выросло количество медведей, енотовидных собак, барсуков и водоплавающих птиц.

Результаты учета численности животных используются для анализа состояния популяций и установления лимитов добычи охотничьих ресурсов.

"В течение весенне-летне-осеннего периода специалисты провели учет численности 10 видов диких животных. Количество зверей и птиц в регионе находится в пределах естественного колебания популяции, с тенденцией увеличения по большинству видов. Это говорит о том, что обитатели леса находятся в комфортных условиях, им хватает корма. Разнообразие животных не меняется, массовой миграции зверей и птиц в соседние регионы нет", — рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

На Среднем Урале в 2022 году насчитали более 8 тыс. барсуков, более 26 тыс. бобров, свыше 12 тыс. особей норки, 5 860 енотовидных собак и 4 301 медведя. Количество гусей и уток также выросло. При этом численность особей ондатры за год снизилась на 6% — до 61 801. Это связано с обмелением нескольких бессточных или слабо текущих водоемов, где обитают эти животные.

Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, для каждого вида есть свой временной интервал и способ учета численности. Например, медведей считают с момента пробуждения до впадения в спячку по следам жизнедеятельности, а бобров — по количеству найденных поселений. Учет водоплавающих птиц ведут с июля, то есть после того, как подрастают птенцы. Норок и выдр считают по первому снегу, потому что именно в эту пору их мелкие следы хорошо заметны.

Сразу после новогодних праздников и вплоть до конца зимы будет проводиться зимний учет зверей и птиц. Специалисты будут считать в частности лосей, кабанов и сибирских косуль, а также особей европейского северного оленя — вид, занесенный в Красную книгу Свердловской области.