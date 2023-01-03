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Общество / Природа
3 января 2023, 18:41

Синоптики предупреждают свердловчан об аномальных холодах с 4 по 8 января

мороз

Свердловчанам рекомендуется соблюдать правила противопожарной безопасности при использовании печного отопления и обогревателей. Фото: Полина Зиновьева

По данным синоптиков, с 4 по 8 января на Среднем Урале ожидается аномально холодная погода — на севере региона температура воздуха будет опускаться до -30 °С. В связи с этим МЧС напоминает о мерах безопасности в морозы.

Свердловчанам рекомендуется быть осторожными и соблюдать правила при использовании печного отопления и обогревателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Автомобилистам стоит отказаться от дальних поездок. В случае если поездку нельзя отменить, нужно взять с собой в дорогу теплые вещи, горячий чай в термосе и продукты питания на случай, если транспорт сломается и придется ждать помощи. Не следует использовать открытый огонь для прогрева автомобиля.

Кроме того, в ближайшие дни рекомендуется исключить любые работы на открытом воздухе. Спасатели также отмечают, что нужно надевать варежки, шапки и шарфы при выходе на мороз. Для нормальной циркуляции крови следует носить свободную одежду. Тесная обувь без зимних стелек, по словам специалистов, может стать причиной обморожения.

В случае возникновения происшествий или аварийной ситуации необходимо сообщать о случившемся по телефону 112.

Областная газета Свердловской области

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