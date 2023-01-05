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5 января 2023, 18:16

На Средний Урал придут морозы до -35 °С

мороз

В конце новогодней недели свердловчан ждут морозные дни. Фото: Галина Соловьева

В конце новогодней недели свердловчан ждут морозные дни. С 6 по 8 января средняя температура воздуха будет -27...-30 °С, а в ночь на 6 января на севере и востоке региона ожидается -35 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, днем в пятницу в большинстве муниципалитетов Свердловской области столбики термометров покажут ‑12...‑16 °С, а в восточных и северных районах — около ‑26 °С. Следующие два дня температура воздуха ночью и днем будет примерно одинаковой: 7 января синоптики обещают ‑20...‑26 °С (около ‑30 °С на севере), а 8 января — от ‑26 °С до ‑33 °С.

В Екатеринбурге немного теплее. В пятницу, 6 января, ожидается ‑21... ‑23 °С ночью и ‑13...‑15 °С днем; 7 января — ночью ‑21...‑23 °С, днем ‑20...‑22 °С; 8 января — ночью ‑28...‑30 °С, днем ‑26...‑28 °С.

С пятницы по воскресенье на Среднем Урале будет облачно с прояснениями, небольшие снегопады.

Областная газета Свердловской области

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