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Общество / Природа
15 января 2023, 13:43

На Среднем Урале стартовал зимний учет численности зверей и птиц в лесах

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Кроме традиционных косуль, лосей и рябчиков инспекторы подсчитают количество редких для Среднего Урала видов животных. Фото: Павел Ворожцов

Инспекторы свердловского департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира приступили 15 января к зимнему учету количества зверей и птиц в лесах. Учетчики до конца февраля обойдут в общей сложности около 35 тыс. километров и подсчитают численность более 20 видов зверей и птиц.

По словам директора департамента Александра Кузнецова, инспекторы пройдут по утвержденному маршруту дважды. Сначала учетчики проводят "затирку" имеющихся следов, а затем отмечают свежие следы и виды зверей, которые их оставили.

"Отдельно учитываются следы редких для данной местности животных, а также занесенных в Красную книгу. Увиденных птиц считают и в день "затирки", и в день учета следов. Затем с помощью специальных формул рассчитывается общее количество животных данной популяции в регионе", — пояснил Александр Кузнецов.

Кроме традиционных косуль, лосей и рябчиков инспекторы подсчитают количество редких для Среднего Урала росомах, северных оленей и зайцев-русаков, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, ранее специалисты огласили результаты полевых учетов зверей за 2022 год. По сравнению с 2021 годом в уральских лесах прибавилось барсуков, енотовидных собак, медведей, гусей и уток. Также увеличились популяции бобров и норки.

Областная газета Свердловской области

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