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15 января 2023, 17:41

В Екатеринбурге к середине рабочей недели потеплеет до -3°С

Зима

В среду, 18 января, столбики термометров в Екатеринбурге будут показывать -3...-5 °С. Фото: Галина Соловьева

Потепление, пришедшее на Средний Урал, продолжает набирать обороты. В среду, 18 января, столбики термометров в Екатеринбурге будут показывать -3...-5 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на понедельник в Екатеринбурге ожидается ‑9... ‑11 °С. Днем температура вырастет незначительно, до ‑7... ‑9 °С. При этом в первый день рабочей недели ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

Во вторник ночная температура составит ‑11...‑13 °С, а дневная ‑4... ‑6 °С. В среду столбики термометров будут показывать ‑10... ‑12 °С ночью и ‑3... ‑5° С днем. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

В других районах Свердловской области ожидается аналогичная температура с колебаниями в 2-3 °С. В понедельник в некоторых муниципалитетах синоптики обещают метель.

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