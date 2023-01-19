В выходные на Средний Урал придут плюсовые температуры

Днем в отдельных районах потеплеет до -4...+1°С. Фото: Галина Соловьева

Ближайшие три дня порадуют жителей Свердловской области комфортной температурой. В некоторых районах Среднего Урала синоптики обещают потепление до +1 °С.

Согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, в ночь на пятницу в большинстве муниципалитетов Свердловской области ожидается ‑8...‑13 °С, в горах похолодает до ‑18 °С. Однако днем столбики термометров будут показывать ‑2...‑7 °С. В выходные ночная температура будет находиться на уровне ‑3...‑10 °С. Днем в отдельных районах потеплеет до ‑4...+1 °С.

В Екатеринбурге все три дня температура воздуха ночью будет колебаться от ‑4 до ‑10 °С, а днем — от ‑1 до ‑5 °С.

С 20 по 22 января ожидается юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду, переменная облачность и без существенных осадков.