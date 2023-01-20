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Общество / Природа
20 января 2023, 18:01

МЧС предупреждает свердловчан о возможном сходе снега с крыш из-за потепления

Теплая зима

В выходные днем в отдельных районах Среднего Урала потеплеет до ‑4...+1 °С. Фото: Галина Соловьева

В ближайшие дни в Свердловской области ожидается потепление до плюсовых значений. МЧС предупреждает жителей региона о гололеде, а также об опасности схода снега и льда с крыш.

По данным Уральского гидрометцентра, в большинстве районов Свердловской области в выходные ночная температура будет находиться на уровне ‑3...‑10 °С. Днем в отдельных районах потеплеет до ‑4...+1 °С. В Екатеринбурге в ближайшие дни температура воздуха ночью будет колебаться от ‑4 до ‑10 °С, а днем — от ‑1 до ‑5 °С.

"В таких условиях на крышах зданий под лучами солнца идет активный процесс таяния снега, а ночью из-за перепада температур образуется наледь. Тяжелый снег и глыбы льда могут падать с крыш домов", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют не приближаться к зданиям и сооружениям, с крыш которых возможен сход снега. Во время оттепели и снегопадов не следует задерживаться на крыльце при выходе.

Областная газета Свердловской области

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