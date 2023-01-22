На Среднем Урале действует предупреждение об атмосферном загрязнении

Предупреждение об атмосферном загрязнении действует до конца дня. Фото: Галина Соловьева

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), которые не способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе, сохранятся сегодня до конца дня.

В регионе объявлены НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения ожидается с 20:00 22 января, сообщают в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие три дня в регионе сохранится теплая погода. Средняя дневная температура воздуха в Свердловской области составит от ‑3 до ‑10 градусов. В некоторых районах возможен небольшой снег, переменная облачность.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о потеплении на Среднем Урале.