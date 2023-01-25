МЧС предупреждает свердловчан о сильном ветре и метелях 26 января

На Среднем Урале ожидается сильный ветер со скоростью до 27 м/с. Фото: Галина Соловьева

В четверг, 26 января, на Среднем Урале ожидаются сильный ветер со скоростью 25–27 метров в секунду и метели в отдельных районах области. МЧС напоминает свердловчанам о мерах безопасности в непогоду.

Во время сильного ветра рекомендуется плотно закрывать окна в домах и квартирах, а также отказаться от использования открытого огня на природе. Находясь на улице, нужно держаться как можно дальше от линий электропередачи, деревьев, мостов, эстакад, промышленных объектов и строящихся зданий.

Особую бдительность должны сохранять автомобилисты. В сложных погодных условиях спасатели рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров. Кроме того, не стоит парковать машину возле деревьев и рекламных щитов, потому что сильный ветер может повалить их на транспортное средство, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщить о происшествиях и необходимости оказания помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру экстренных служб 112.