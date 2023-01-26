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26 января 2023, 20:58

Последние выходные января на Среднем Урале будут теплыми

теплая зима

В столице Урала в выходные будет облачно, преимущественно без осадков. Фото: Галина Соловьева

Потепление задержится в Свердловской области как минимум еще на три дня. Дневная температура в муниципалитетах региона не будет падать ниже ‑9 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на пятницу температура воздуха в Екатеринбурге составит ‑4...‑6 °С, а днем поднимется до ‑2...‑4 °С. В субботу, 28 января, ожидается ‑7...‑9 °С ночью и ‑3...‑5 °С днем. В воскресенье ночью столбики термометров будут показывать ‑11...‑13 °С, а днем ‑5...‑7 °С.

В столице Урала в выходные будет облачно, преимущественно без осадков.

Температура воздуха в других муниципалитетах Среднего Урала будет находиться на том же уровне, с небольшими отклонениями на 2-3 °С. Кроме того, в пятницу на севере Свердловской области потеплеет до +2 °С, а в некоторых районах ожидается метель и сильный ветер с порывами до 17–22 метров в секунду.

Областная газета Свердловской области

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