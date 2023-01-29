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29 января 2023, 16:59

В Свердловской области на следующей неделе потеплеет до +1 °С

Теплая зима

В Екатеринбурге в ближайшую ночь столбики термометров будут показывать -9...-11 °С, а днем воздух прогреется до до -5...-7 °С. Фото: Галина Соловьева

Синоптики прогнозируют на ближайшие дни в Свердловской области мягкую зимнюю погоду и снегопады. В среду, 1 февраля, в отдельных муниципалитетах потеплеет до +1 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, в Екатеринбурге в ближайшую ночь столбики термометров будут показывать -9...-11 °С, а днем воздух прогреется до -5...-7 °С.

Во вторник, 31 января, ночная температура будет составлять -8...-10 °С, а дневная -3...-5 °С. Также в этот день в уральской столице ожидается небольшой снег. 1 февраля ожидается -5...-7 °С ночью и -1...-3 °С днем.

В других муниципалитетах Свердловской области столбики термометров установятся на тех же значениях, возможны колебания на 1–3 градуса. Ветер будет западный и юго-западный 3–9 метров в секунду.

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