Кролик Вождь в Екатеринбургском зоопарке предсказал погоду на весну

1 февраля отмечается День преподобного Макария Великого (Макарьев день), которого прозвали в народе Весноуказчиком — по погоде в этот день определяли, когда придет весна. В этом году роль метеоролога в Екатеринбургском зоопарке решили отдать кролику Вождю.
Пушистый предсказатель выбирал один из двух кусочков морковки. На первом этапе Вождю нужно было указать, будет ли весна ранней и теплой или же холодной и поздней, а на втором — будет она солнечной или дождливой.
Сначала кролик растерялся, но спустя минуту все же двинулся к морковке, символизирующей теплую и раннюю весну. На втором этапе Вождю тоже пришлось подумать, но в итоге выбор был сделан в пользу дождливой погоды.
После прогноза юным посетителям зоопарка дали погладить кролика.
Видео из группы Екатеринбургского зоопарка в соцсети "ВКонтакте".