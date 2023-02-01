Кролик Вождь в Екатеринбургском зоопарке предсказал погоду на весну

Пушистый предсказатель определял погоду, выбирая один из двух кусочков морковки. Фото: из группы Екатеринбургского зоопарка в соцсети "ВКонтакте"

1 февраля отмечается День преподобного Макария Великого (Макарьев день), которого прозвали в народе Весноуказчиком — по погоде в этот день определяли, когда придет весна. В этом году роль метеоролога в Екатеринбургском зоопарке решили отдать кролику Вождю.

Пушистый предсказатель выбирал один из двух кусочков морковки. На первом этапе Вождю нужно было указать, будет ли весна ранней и теплой или же холодной и поздней, а на втором — будет она солнечной или дождливой.

Сначала кролик растерялся, но спустя минуту все же двинулся к морковке, символизирующей теплую и раннюю весну. На втором этапе Вождю тоже пришлось подумать, но в итоге выбор был сделан в пользу дождливой погоды.

После прогноза юным посетителям зоопарка дали погладить кролика.

Видео из группы Екатеринбургского зоопарка в соцсети "ВКонтакте".