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3 февраля 2023, 12:41

В ночь на 5 февраля в Свердловской области похолодает до -22°С

мороз

В выходные в уральской столице будет облачно, преимущественно без осадков. Фото: Полина Зиновьева

К концу текущей недели на Среднем Урале станет прохладнее. В некоторых районах температура воздуха ночью опустится до 22 °С.

По данным Уральского гидрометцентра, ночью 4 февраля в Екатеринбурге ожидается ‑15...‑17 °С, а днем воздух прогреется до ‑4...‑6 °С. Ночная температура 5 февраля останется на прежнем уровне, а днем похолодает до ‑6...‑8 °С.

В остальных муниципалитетах Свердловской области столбики термометров будут показывать аналогичные значения с отклонениями на 2-5 °С.

В выходные в уральской столице будет облачно, преимущественно без осадков, ветер слабый, неустойчивый.

Областная газета Свердловской области

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