Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Свердловской области до 17 февраля

Уральские синоптики предупреждают жителей Свердловской области об атмосферном загрязнении.
По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные метеоусловия сохранятся в регионе до пятницы, 17 февраля.
В эти дни в Свердловской области ожидается смог и низкая вероятность рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
До конца недели в регионе прогнозируют слабый и неустойчивый ветер. Температура ночью в горах и низинах может опускаться до ‑26 °С, днем воздух будет прогреваться до ‑5 °С.
Напомним, ранее в Екатеринбурге и Свердловской области смог наблюдался в начале февраля.