Неблагоприятные метеоусловия сохранятся в Свердловской области до 17 февраля

В Свердловской области объявлены НМУ первой степени опасности. Фото: Полина Зиновьева

Уральские синоптики предупреждают жителей Свердловской области об атмосферном загрязнении.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные метеоусловия сохранятся в регионе до пятницы, 17 февраля.

В эти дни в Свердловской области ожидается смог и низкая вероятность рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

До конца недели в регионе прогнозируют слабый и неустойчивый ветер. Температура ночью в горах и низинах может опускаться до ‑26 °С, днем воздух будет прогреваться до ‑5 °С.

Напомним, ранее в Екатеринбурге и Свердловской области смог наблюдался в начале февраля.