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Общество / Природа
16 февраля 2023, 10:01

На Среднем Урале использование леса проконтролируют из космоса

Зимний лес

Мониторинг лесов ведут сотрудники Уральского филиала Рослесинфорга. Фото: Галина Соловьева

Дистанционный мониторинг лесов Свердловской области проведут сотрудники Уральского филиала Рослесинфорга и Центрлеспроекта. Под наблюдение попадет площадь в 14 миллионов гектаров.

Всего космическим контролем будет охвачена работа 27 свердловских лесничеств, это 92% лесного фонда региона. Особое внимание будет уделено территориям, где активно ведется заготовка древесины.

"На площади 5,6 млн га будут вестись работы по непрерывному мониторингу использования лесов, т. е. в режиме реального времени. В первую очередь контролируются те лесничества, где активно развито лесопользование и в прошлом уже выявлялись факты незаконной заготовки древесины", — рассказал директор филиала Рослесинфорга "Центрлеспроект" Евгений Лялин.

В прошлом году в Свердловской области с помощью космического мониторинга было выявлено 317 нарушений, из них больше половины составили незаконные рубки леса, сообщили в пресс-службе Уральского филиала Рослесинфорга.

"Космоснимки обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения и совмещаются с векторной информацией о лесничестве (участковом лесничестве). Применяемые ГИС-технологии позволяют обнаружить изменения в состоянии лесов, в том числе произошедшие в результате нарушения законодательства", — рассказал директор Уральского филиала Рослесинфорга Максим Уткин.

Рослесинфорг — ведущая государственная лесоучетная организация России, работа которой направлена на учет и инвентаризацию лесов, лесовосстановление, лесное планирование и проектирование.

Напомним, в Качканаре будут судить лесничего, которого обвиняют в получении взяток.

Областная газета Свердловской области

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