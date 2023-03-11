В Свердловской области началась подготовка к весеннему паводку

Паводок в Свердловской области длится обычно с апреля по вторую половину мая. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале начали готовиться к весеннему половодью, которое ежегодно длится с апреля по вторую половину мая. Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод в населенных пунктах курирует министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Ответственные службы начали расчищать плотины и водосбросы от снега и льда, а также проводят очистку подтапливаемых территорий от мусора, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В населенных пунктах, которые регулярно страдают от половодья, местные власти оборудуют пункты временного размещения людей на случай подтопления их домов. Завозят запас продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов на территории, с которыми из-за разлива рек нарушается транспортное сообщение.

На первом заседании областной противопаводковой подкомиссии региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности главы 13 городских округов южного управленческого округа отчитались в подготовке к весеннему половодью.

"На территории Белоярского городского округа расположены 15 гидротехнических сооружений, 13 из которых находятся в муниципальной собственности и 2 — в частной. Имеются 4 пункта временного размещения граждан на 350 мест. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в период весеннего половодья может быть задействовано 9 служб, 890 человек, 175 единиц техники", — сообщил заместитель главы Белоярского городского округа Антон Полуяктов.

По прогнозу синоптиков, в марте в Свердловской области ожидается превышение средних многолетних значений температуры воздуха на один градус. Осадков выпадет больше нормы.

По словам представителя Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Сердюк, на участках бассейнов со значительной глубиной промерзания почвы, а также на реках с большой толщиной льда вода может пойти поверх льда, так как начало весны выдалось теплым и ожидаются дожди. Эти факторы могут привести к подтоплению пойменных участков.

Отметим, что в Свердловской области протекает 10 075 рек общей протяженностью более 63 тысяч километров. Наиболее подвержены паводкам 14 районов. Их подготовке уделяется особое внимание.

Напомним, на Среднем Урале началась подготовка к пожароопасному сезону, в этом году на охрану лесов от пожаров в регионе направят 384 миллиона рублей.