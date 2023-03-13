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Общество / Природа
13 марта 2023, 10:03

Сегодня днем на Среднем Урале ожидается резкое потепление

Тающий снег

Днем в регионе потеплеет до +8 градусов. Фото: Павел Ворожцов

До +8 градусов прогреется воздух в Свердловской области сегодня днем, такой прогноз опубликовали в Уральском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, с повышением температуры днем в регионе усилится ветер. Его скорость может достигать 15 метров в секунду.

Во вторник и среду днем ожидается температура от +1 до +4 градусов. Ночами в некоторых районах она будет снижаться до -11 градусов. Ветер в ближайшие дни — западный и юго-западный с порывами до 14 м/с.

С сегодняшнего дня в регионе начнется активное таяние снега, сообщают синоптики. 

Напомним, в Свердловской области начали готовиться к весеннему половодью, которое в регионе ежегодно длится с апреля по вторую половину мая.

Областная газета Свердловской области

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