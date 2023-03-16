В свердловском заповеднике "Денежкин Камень" провели учет животных

В заповеднике "Денежкин Камень" пересчитали диких животных. Фото: Олег Чегодаев

В заповеднике "Денежкин Камень", расположенном на севере Свердловской области, подсчитали количество обитающих в нем животных. Учет проводился на основе следов млекопитающих, оставленных на снегу, рассказали в пресс-службе заповедника.

Учет необходим для мероприятий по охране ценных видов животных. Специалисты обследовали маршруты протяженностью в 160 километров. Наиболее часто встречались следы куницы. Сотрудники заповедника полагают, что высокая численность куницы связана с хорошим урожаем кедрового ореха. Также на маршрутах были обнаружены следы белок, зайцев и кабанов.

Фото: Олег Чегодаев

"Самый крупный зверь, который живет в заповеднике, — это лось. Лосиных следов бывает очень много. Они перетаптывают лыжню так, что идти неудобно. Им нравятся более открытые пространства — просеки, тропы. Много у нас куньих — росомаха, куница, горностай, ласка, норка, колонок. Заяц, белка, безусловно. Встречается на маршруте рысь", — рассказала директор заповедника "Денежкин Камень" Анна Квашнина.

От высоты снежного покрова зависит активность диких животных. Например, чем меньше снега, тем активнее по лесу передвигается лось.

Все собранные данные о численности животных будут включены в ежегодный научный отчет заповедника "Летопись природы".

Фото: Олег Чегодаев

Напомним, в этом году Рослесинфорг проведет инвентаризацию лесов в Свердловской области.