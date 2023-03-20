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Общество / Природа
20 марта 2023, 10:19

На Среднем Урале ожидается сильный ветер

Екатеринбург

Ветер до 15 м/с ожидается на Среднем Урале в среду днем. Фото: Алексей Кунилов

Порывы ветра до 15 метров в секунду прогнозируют синоптики в Свердловской области.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильный ветер, который придет с западного направления, ожидается в среду днем. При этом воздух на территории Свердловской области прогреется до +8 градусов. 

Порывы ветра со скоростью от 3 до 8 метров в секунду синоптики прогнозируют сегодня, от 4 до 9 метров в секунду — во вторник днем. До среды на территории Среднего Урала ожидается дневное повышение температуры до +7 градусов, ночью столбики термометров в регионе местами могут опускаться до -9. 

Напомним, в Свердловской области ведется подготовка к весеннему половодью, регион к паводку готов на 100%. 

Областная газета Свердловской области

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