На Среднем Урале ожидается сильный ветер

Ветер до 15 м/с ожидается на Среднем Урале в среду днем. Фото: Алексей Кунилов

Порывы ветра до 15 метров в секунду прогнозируют синоптики в Свердловской области.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильный ветер, который придет с западного направления, ожидается в среду днем. При этом воздух на территории Свердловской области прогреется до +8 градусов.

Порывы ветра со скоростью от 3 до 8 метров в секунду синоптики прогнозируют сегодня, от 4 до 9 метров в секунду — во вторник днем. До среды на территории Среднего Урала ожидается дневное повышение температуры до +7 градусов, ночью столбики термометров в регионе местами могут опускаться до -9.

Напомним, в Свердловской области ведется подготовка к весеннему половодью, регион к паводку готов на 100%.