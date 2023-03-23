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Общество / Природа
23 марта 2023, 10:36

В зоопарке Екатеринбурга проснулись все бурые медведи

Медведица Ветка

Пока большую часть времени проснувшиеся медведи проводят в берлогах. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В зоопарке Екатеринбурга из зимней спячки вышли бурая медведица Ветка и белокоготный медведь Карат, сообщает пресс-служба учреждения.

Пока, по словам сотрудников зоопарка, проснувшиеся Ветка и Карат большую часть времени проводят в берлогах и не спешат выходить на свежий воздух. Ожидается, что появляться чаще в открытых вольерах медведи начнут после небольшой адаптации.

Посетителям зоопарка предлагают держать наготове камеры смартофонов и делать снимки вышедших в свет бурых медведей. Фотографии можно отправить на конкурс "Бегом за медведем!", принимать работы в зоопарке будут до 3 апреля. Автор лучшего фото получит приз.

Напомним, в Екатеринбургском зоопарке самым первым из спячки вышел гималайский медведь Гай, проснувшись в феврале.

Областная газета Свердловской области

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