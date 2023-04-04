Темы дня

Общество / Природа
4 апреля 2023, 09:28

Смог продержится на Среднем Урале до 5 апреля

  Олеся Касперович
Неблагоприятные атмосферные условия

В Свердловской области смог. Фото: Алексей Кунилов

Уральский гидрометцентр выпустил предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. Объявлена первая степень опасности.

"До 20 часов 5 апреля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе ", — говорится на сайте УГМС.

Смог, по данным синоптиков, продержится в регионе до 5 апреля.

Однако погода на этой неделе все же порадует уральцев — столбики термометров зафиксируются на плюсовых отметках.

По данным Уральского гидрометцентра, 4 апреля в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха днем +12...+17 градусов, порывы ветра до 12 м/с. 5 апреля в регионе ожидается безветренная погода, воздух прогреется до +19 градусов.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о потеплении в Екатеринбурге до +18 градусов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.04.2023, 16:45 / Общество
Мемориальную доску в память о Станиславе Набойченко откроют в УрФУ
04.04.2023, 16:42 / Экономика
Владимир Путин заявил, что зарплата россиян должна вырасти на 3–5%
04.04.2023, 16:04 / Общество
Обеспечение школ и больниц качественным питанием находится на особом контроле свердловских властей
04.04.2023, 16:00 / Общество
Будущий кампус УрФУ презентовали в Екатеринбурге школьникам и учителям из других регионов
04.04.2023, 15:49 / Общество
Первая репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге