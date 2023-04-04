Смог продержится на Среднем Урале до 5 апреля

В Свердловской области смог. Фото: Алексей Кунилов

Уральский гидрометцентр выпустил предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. Объявлена первая степень опасности.

"До 20 часов 5 апреля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе ", — говорится на сайте УГМС.

Смог, по данным синоптиков, продержится в регионе до 5 апреля.

Однако погода на этой неделе все же порадует уральцев — столбики термометров зафиксируются на плюсовых отметках.

По данным Уральского гидрометцентра, 4 апреля в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха днем +12...+17 градусов, порывы ветра до 12 м/с. 5 апреля в регионе ожидается безветренная погода, воздух прогреется до +19 градусов.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о потеплении в Екатеринбурге до +18 градусов.