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Общество / Природа
5 апреля 2023, 09:45

В Екатеринбургском зоопарке сегодня отметят день рождения лемуров

  Олеся Касперович
Кошачьи занесены в Красную книгу

Лемуры будут рады гостям и подаркам в свой день рождения. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В зоопарке Екатеринбурга сегодня поздравят с днем рождения двух лемуров. Сотрудники приготовят им праздничный обед. Питаются эти животные в основном фруктами, их любимое лакомство — финики.

"В 15:00 состоится поздравление двух очаровательных дам Кили По и Марти с днем рожденья. По этому поводу им будет предложено праздничное угощение. Не останутся в стороне и их соседи по вольеру", — сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Кили По исполняется 7 лет, а у Марти юбилей — 10 лет. Прибыли животные в зоопарк Екатеринбурга в 2017 году из Чехии.

Сотрудники отмечают, что лемуры будут рады гостям и подаркам. Для них подойдут резиновые или пластмассовые игрушки, мячики, качели и всяческие "лазалки".

Кроме того, совсем скоро лемуров будут выводить гулять, так как они любят загорать на свежем воздухе.

Кошачьи лемуры, или, как их еще называют, катта (лат. Lemur catta), занесены в Красную книгу: это вид, находящийся под угрозой исчезновения. Их общая численность в мире меньше 4 тысяч особей.  

Напомним, в зоопарке Екатеринбурга уже проснулись все бурые медведи.

Областная газета Свердловской области

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