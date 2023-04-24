Во вторник на Среднем Урале ожидается усиление ветра

В регионе возможно усиление ветра до 18 м/с. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале 25 апреля ожидается усиление ветра до 18 м/с. Информация о возможных неблагоприятных погодных явлениях направлена в органы власти, местного самоуправления, министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Жителей просят быть осторожнее и соблюдать меры безопасности:

не разводить открытый огонь на улице;

ограничить работу на высоте и открытом воздухе;

не парковать машины у деревьев и рекламных щитов;

убрать легкие конструкции с балконов, не открывать окна;

проверить надежность креплений тепличных и других хозпостроек на участках.

В случае если сильный ветер застал на улице, не стоит прятаться от него у стен домов, есть вероятность обрушения шифера с крыш строений и падения других предметов. Укрыться от ветра можно в подъездах зданий или подземных переходах.

Напомним, в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 2008 года.