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24 апреля 2023, 18:35

Во вторник на Среднем Урале ожидается усиление ветра

Непогода

В регионе возможно усиление ветра до 18 м/с. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале 25 апреля ожидается усиление ветра до 18 м/с. Информация о возможных неблагоприятных погодных явлениях направлена в органы власти, местного самоуправления, министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Жителей просят быть осторожнее и соблюдать меры безопасности: 

  • не разводить открытый огонь на улице;
  • ограничить работу на высоте и открытом воздухе;
  • не парковать машины у деревьев и рекламных щитов;
  • убрать легкие конструкции с балконов, не открывать окна;
  • проверить надежность креплений тепличных и других хозпостроек на участках. 

В случае если сильный ветер застал на улице, не стоит прятаться от него у стен домов, есть вероятность обрушения шифера с крыш строений и падения других предметов. Укрыться от ветра можно в подъездах зданий или подземных переходах. 

Напомним, в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 2008 года. 

Областная газета Свердловской области

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