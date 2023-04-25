Знакомьтесь с неравнодушными людьми и их проектами

НЕ «УГРЮМ-РЕКА», А ЧИСТАЯ РЕКА ЧУСОВАЯ

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа – защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для её развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

И мусор собрали, и фильмы сняли. «Герои Чусовой» из «Города первых» прививают землякам эконавыки на личном примере.

Испокон веку несет свои воды река Чусовая. Та самая, на берегах которой два фильма «Угрюм-река» снимали. Места здесь уж больно красивые: густые леса, скалы, заросшие мхом. Течет Чусовая по Челябинской, Свердловской областям, по Пермскому краю и в Каму впадает.

И все бы хорошо, да только вода в ней перестала быть чистой. И виной тому – человек. Потому сотрудники и волонтеры Первоуральского местного общественного движения социального мастерства «Город первых» решили внимание к проблеме привлечь и свои руки приложить, чтобы помочь реке. Два их проекта получили президентскую грантовую поддержку.

В рамках первого – «Чистая река Чусовая» – отправились добровольцы в путешествие по реке на катамаранах. По пути весь плавающий мусор вылавливали и на берегах после горе-туристов мусор тоже собирали. Кстати, его сортировали. Пластик, стекло, металл – все складировали в отдельные пакеты, чтоб потом на переработку отправить. Подростков-волонтеров учили видеть в отходах не только мусор, но и ресурс для создания новых вещей.

Во время сплава еще и фильм документальный снимали. Его потом на ютьюб загрузили, чтобы и в других регионах могли опыт перенять. Рек-то в России много, и не одна Чусовая страдает от мусора.

Результатом 6 экосплавов стало 15 тонн собранного мусора. И это только по одному проекту. А по второму – «Герои Чусовой» – уже 20 тонн отходов насобирали. На несудоходных участках реки проводили интерактивные экомероприятия для школьников.

Сняли 10 выпусков телевизионной программы под общим названием «Если дома не сидится. Великая Чусовая». От истока до устья прошли. Природой дали зрителям полюбоваться сполна. Об истории старинных поселений, о людях, их населявших, рассказали. Например, о династии русских промышленников Строгановых. Много они для Пермского края сделали. В общем, приобщали, как могли, земляков своих к культурному наследию.

Кстати, люди, земли вдоль Чусовой населяющие, после проведенных экоакций меньше мусорить стали. Это сами добровольцы отметили. Получается, не зря такое дело большое затеяли, которое, конечно, продолжать будут.

Данила Шестаков, лидер «Города первых»:

«Забота об окружающей среде – качество настоящего героя. Мы помогаем формировать будущее поколение экоответственных жителей нашей страны».

«Главное, что отличает этот проект – эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются – таким образом добра в мире становится больше», – считает первый заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен здесь.