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Общество / Природа
27 апреля 2023, 20:39

В Свердловской области приостановлен сезон весенней охоты

Охотники

В регионе приостановлена выдача разрешений на охоту. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области на неделю с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон весенней охоты. Мера необходима для предупреждения возникновения лесных пожаров, которые зачастую происходят по вине людей.

Сейчас в регионе действуют особый противопожарный режим и режим повышенной готовности. Ограничения, связанные с приостановкой сезона охоты, позволят сократить нахождение людей в лесах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В течение недели в регионе ограничат выдачу разрешений на охоту. Будет приостановлена любительская и спортивная охота, также охота, которая проводится в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания для содержания и разведения охотничьих ресурсов, и иные виды охоты.  

По данным департамента животного мира Свердловской области, ограничения касаются охоты на бурого медведя и пернатую дичь.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах.

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Областная газета Свердловской области

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