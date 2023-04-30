В северных районах Свердловской области выпал снег и похолодало

Атмосферный фронт разделил Свердловскую область на 2 части. Фото: Владимир Мартьянов

В северных районах Свердловской области в последний день апреля выпал снег. Снежный покров зафиксировали жители Серова, Краснотурьинска, Карпинска, Новой Ляли и еще ряда населенных пунктов.

Причиной выпадения снега стал атмосферный фронт, который разделил регион на две части. Под влиянием холодного фронта оказался северо-восток области, теплого — юго-запад.

"Ожидается, что наиболее интенсивные осадки, связанные с движением точки окклюзии циклона, пройдут вдоль линии Серов — Ирбит. Количество осадков за сутки от 15–20 мм на северо-западе до 4–7 мм на юго-востоке. Вдоль указанной линии прогнозируется установление временного снежного покрова. Его высота ожидается до 10–15 см в районе Кытлыма, Североуральска, Краснотурьинска", — сообщается в telegram-канале "Погода в Екатеринбурге".

При этом, чем ближе к Екатеринбургу и Каменску-Уральскому, тем ниже вероятность выпадения снега. В этих местах установится теплая и облачная погода.

Завтра в Екатеринбурге существенных осадков не ожидается, ночью +4, днем +14 градусов.

Ранее в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 2008 года.