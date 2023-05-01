В первую рабочую неделю мая на Среднем Урале будет по-летнему жарко

В первую неделю мая ожидается жаркая погода. Фото: Полина Зиновьева

В первую неделю мая синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют жару. Воздух может прогреться до +28 ºС.

По данным гидрометцентра, в ночь с 1 на 2 мая столбики термометров поднимутся до +9 ºС, на севере и востоке области температура опустится до 0 ºС. Днем местами ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +21...+26 ºС. На востоке — до +16 ºС.

3 и 4 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночами температура опустится до +8...+14 ºС. На севере и востоке области — до +4 ºС.

Днем 3 мая температура может подняться с +23 ºС до +28 ºС. На севере — до +18 ºС. В четверг, 4 мая, по прогнозам, жара сохранится — от +22 ºС до +27 ºС.

Ранее "Областная газета" сообщала, что 30 апреля в северных районах Свердловской области похолодало и выпал снег.