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1 мая 2023, 15:00

В первую рабочую неделю мая на Среднем Урале будет по-летнему жарко

  Анастасия Заева
Работающий фонтан в Екатеринбурге

В первую неделю мая ожидается жаркая погода. Фото: Полина Зиновьева

В первую неделю мая синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют жару. Воздух может прогреться до +28 ºС. 

По данным гидрометцентра, в ночь с 1 на 2 мая столбики термометров поднимутся до +9 ºС, на севере и востоке области температура опустится до 0 ºС. Днем местами ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до +21...+26 ºС. На востоке — до +16 ºС. 

3 и 4 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночами температура опустится до +8...+14 ºС. На севере и востоке области — до +4 ºС. 

Днем 3 мая температура может подняться с +23 ºС до +28 ºС. На севере — до +18 ºС. В четверг, 4 мая, по прогнозам, жара сохранится — от +22 ºС до +27 ºС. 

Ранее "Областная газета" сообщала, что 30 апреля в северных районах Свердловской области похолодало и выпал снег. 

Областная газета Свердловской области

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