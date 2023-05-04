Смог накроет Свердловскую область на 4 дня

В регионе объявлены НМУ первой степени опасности. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Они не способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Смог накроет Свердловскую область.

Предупреждение о НМУ действует до 20:00 7 мая. Смог распространится по всей территории региона, исключая север: Ивдель, Пелым, Североуральск, Качканар, Краснотурьинск, Карпинск, Серов и Нижнюю Туру. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области ожидается шквалистый ветер.

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