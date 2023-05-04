Темы дня

Общество / Природа
4 мая 2023, 11:29

Смог накроет Свердловскую область на 4 дня

Смог

В регионе объявлены НМУ первой степени опасности. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Они не способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Смог накроет Свердловскую область.

Предупреждение о НМУ действует до 20:00 7 мая. Смог распространится по всей территории региона, исключая север: Ивдель, Пелым, Североуральск, Качканар, Краснотурьинск, Карпинск, Серов и Нижнюю Туру. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области ожидается шквалистый ветер.

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.05.2023, 12:22 / Общество
На федеральные гранты на благоустройство городских пространств претендуют 15 свердловских муниципалитетов
04.05.2023, 11:29 / Общество
Смог накроет Свердловскую область на 4 дня
04.05.2023, 11:11 / Общество
В Свердловской области создан дрон для работы в зоне СВО
04.05.2023, 10:16 / Общество
Дети добровольцев — участников СВО получат приоритет при зачислении в детсады и школы
04.05.2023, 09:38 / Общество
Уральский космонавт Сергей Прокопьев вместе с коллегой Дмитрием Петелиным совершили выход в открытый космос