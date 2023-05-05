В Невьянском и Режевском лесничествах локализованы все пожары

В условиях действия особого противопожарного режима в регионе предусмотрены штрафы за нарушения. Фото: Галина Соловьева

Крупные лесные пожары, охватившие площадь в 350 га, локализованы в Невьянском и Режевском лесничествах силами Уральской авиабазы. Угрозы населенным пунктам нет, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Борьба с природными возгораниями продолжается в Березовском лесничестве, задействованы 40 человек и 13 единиц спецтехники.

В общей сложности 4 мая на Среднем Урале ликвидировали 14 пожаров на площади более 270 гектаров. Для тушения огня в лесах региона привлечены более 700 человек: сотрудники авиабазы, МЧС, лесничеств, арендаторы. Используется специальная техника: бульдозеры, тракторы, пожарные машины, малые лесопатрульные комплексы. Причиной большинства возгораний является человеческий фактор.

С просьбой беречь природу к уральцам обратился известный музыкант и композитор Александр Пантыкин.

"Впереди у нас длинные, праздничные выходные, конечно, всем хочется на природу, в сады, на дачи! Но прошу вас обратить внимание, стоит жаркая и сухая погода, пожалуйста, будьте осторожны, если хочется пожарить шашлык, то сделайте это безопасно, в специально отведенном и оборудованном для этого месте. Костры жечь сейчас вообще запрещено, нельзя сжигать мусор, никакой, нигде, даже в металлических бочках на своих участках. Берегите себя, берегите лес!" — отметил Александр Пантыкин.

Решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе действует особый противопожарный режим. Недопустимо разводить открытый огонь, сжигать сухую растительность и мусор. Также запрещено проводить пожароопасные строительные и производственные работы (сварка), устраивать фаер-шоу и запускать фейерверки. На садовых участках и в лесах нельзя пользоваться мобильными мангалами.

На усиленный режим патрулирования переведены все свердловские лесничества и территориальные отделы регионального министерства природных ресурсов и экологии.

В условиях особого противопожарного режима в Свердловской области предусмотрены штрафы: для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

О пожарах необходимо сообщать по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00 и по единому номеру 112. Также фото возгорания можно отправить через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, в Свердловской области до 10 мая был приостановлен сезон весенней охоты. Мера необходима для профилактики возникновения лесных пожаров.

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