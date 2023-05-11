На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях

На юге Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Фото: Павел Ворожцов

Высокая пожарная опасность сохраняется до 13 мая в Свердловской области, сообщают синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале. Также в Свердловской области возможны заморозки до -5 °C.

Кроме этого, на территории региона местами наблюдается смог. В частности, на задымление жалуются жители Екатеринбурга, Асбеста и других населенных пунктов.

В МЧС призывают соблюдать ряд рекомендаций:

держать закрытыми окна в помещениях, особенно утром, когда высока концентрация вредных веществ в воздухе;

если окна открыты, то их лучше завешивать мокрой марлей или тканью;

употреблять больше воды, фруктов и овощей;

максимально ограничить курение;

не пить спиртные напитки;

отказаться от прогулок на воздухе;

ограничить физические нагрузки;

чаще проводить влажную уборку и увлажнять воздух в помещениях;

при сильном недомогании обращаться к врачу.

Напомним, на Среднем Урале продолжается борьба с природными возгораниями. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил привлечь дополнительную технику для тушения лесных пожаров.

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