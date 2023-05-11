Темы дня

Общество / Природа
11 мая 2023, 09:17

На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях

Смог

На юге Свердловской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Фото: Павел Ворожцов

Высокая пожарная опасность сохраняется до 13 мая в Свердловской области, сообщают синоптики Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность — 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале. Также в Свердловской области возможны заморозки до -5 °C.

Кроме этого, на территории региона местами наблюдается смог. В частности, на задымление жалуются жители Екатеринбурга, Асбеста и других населенных пунктов.

В МЧС призывают соблюдать ряд рекомендаций:

  • держать закрытыми окна в помещениях, особенно утром, когда высока концентрация вредных веществ в воздухе;
  • если окна открыты, то их лучше завешивать мокрой марлей или тканью;
  • употреблять больше воды, фруктов и овощей;
  • максимально ограничить курение;
  • не пить спиртные напитки;
  • отказаться от прогулок на воздухе;
  • ограничить физические нагрузки;
  • чаще проводить влажную уборку и увлажнять воздух в помещениях;
  • при сильном недомогании обращаться к врачу.

Напомним, на Среднем Урале продолжается борьба с природными возгораниями. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил привлечь дополнительную технику для тушения лесных пожаров.

Еще по теме:

  • Авиационная группировка продолжает работать на ликвидации лесных пожаров в Свердловской области
  • Мэрия Верхней Пышмы призывает добровольцев помочь в тушении лесных пожаров
  • Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил пострадавшие от пожара поселки региона
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.05.2023, 11:14 / Общество
Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых белорусских троллейбусов
11.05.2023, 10:23 / Общество
За сутки в Свердловской области потушено 16 лесных пожаров и 29 локализовано
11.05.2023, 09:41 / Культура
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский снялся в короткометражном фильме
11.05.2023, 09:17 / Общество
На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях
10.05.2023, 20:58 / Общество
Новое диагностическое оборудование получила детская больница в Екатеринбурге