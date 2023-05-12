В Свердловской области проходит акция "Сад памяти"

Уральцы могут посадить свое дерево в память о воинах, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Средний Урал присоединился к международной акции "Сад памяти". Ее цель — высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны.

В рамках акции в этом году в Свердловской области будет высажено около 180 000 деревьев различных пород. В Серовском, Красноуфимском и Невьянском лесничествах, а также в Уктусском лесном парке посадка уже прошла. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Сад памяти" реализуется в рамках национального проекта "Экология" при поддержке Фонда президентских грантов. В этом году министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подготовило 23 площадки.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, центральной площадкой станет территория в Билимбаевском лесничестве недалеко от Верхней Пышмы. Там 27 мая с 10:00 на площади 3,5 гектара будет высажено 14 000 маленьких сосен. Саженцы предоставят 19 местных питомников.

"Приглашаю уральцев присоединиться к акции "Сад памяти" и посадить свое дерево в память о воинах, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны и с полной отдачей трудились в тылу во имя Победы", — сказал Денис Мамонтов.

Памятные деревья различных пород украсят также улицы уральских городов и поселков, парки и скверы, пришкольные и придомовые участки.

Принять участие в акции "Сад памяти" может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться и выбрать удобную локацию, которая указана на интерактивной карте проекта. Весь необходимый инвентарь и посадочный материал предоставляют организаторы. Принять участие в акции можно и в формате #СадПамятиДома. Для этого достаточно посадить дерево на своем участке и добавить локацию на карту.

Международная акция "Сад памяти" впервые прошла в 2020 году. Ежегодно деревья высаживают во всех субъектах РФ, а также за рубежом. За все время проведения акции участие приняли более 5 миллионов человек. В 2022 году в Свердловской области было высажено более 226 000 деревьев на общей площади 67,9 гектара.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее в Свердловской области было высажено 22,5 млн сеянцев сосны и ели.