На берегу Шарташа участники акции "Чистый берег" собрали почти 200 пакетов мусора

Акция объединяет людей и помогает в профилактике лесных пожаров. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области в рамках национального проекта "Экология" продолжается экологическая неделя. Сегодня сотрудники Шарташского лесопарка, министерства экономики и территориального развития региона и компании "Сибагро" собрали на берегу озера Шарташ 189 пакетов мусора. Об сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Как отметил министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков, сотрудники министерства поддержали акцию "Чистый берег", которую проводит правительство Свердловской области на протяжении 10 лет. Она не только объединяет людей, но и помогает в профилактике лесных пожаров.

"Шарташ – излюбленное место у жителей нашего региона, но не всегда, отдохнув, люди убирают за собой, поэтому мы решили прибрать здесь, а также убрать старую листву, ветки — обеспечить мероприятия противопожарного режима. Сегодня необходимо каждому жителю нашего региона соблюдать меры безопасности", — рассказал Руслан Садыков.

По словам директора Шарташского лесного парка Сергея Бондарева, антропогенная нагрузка, которую несут наши природные комплексы, сказывается на природе неблагоприятно.

"В рамках экологической недели на территории прошло уже 15 субботников с участием большого числа людей, которые неравнодушны к природе и сами проявляют инициативу", — отметил Сергей Бондарев.

В рамках экологической недели в Свердловской области проходят массовые субботники, а также просветительские и обучающие мероприятия. Акция в регионе проводится в преддверии Х Невского международного экологического конгресса, который состоится 25–26 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. Главной темой конгресса в 2023 году станет "Экология: право, а не привилегия".

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, сегодня в Арамиле на месте рекультивированной свалки высадили деревья.

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