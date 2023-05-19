Вернули в лоно природы

Алексей Шмыков посадил деревце вместе с главой Арамильского городского округа Мариной Мишариной

В Арамильском городском округе завершилась рекультивация несанкционированной свалки. За полгода подрядчики восстановили пять гектаров земли вблизи города, на которых размещалось 300 тысяч кубометров отходов различных видов и классов опасности. Теперь на этом месте появится зеленая зона. В первой высадке деревьев, которая прошла вчера, приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ и министр природных ресурсов и экологии региона Денис МАМОНТОВ.

Свалка на въезде в Арамиль действовала с конца 70-х годов прошлого века, на нее привозили как бытовые, так и промышленные отходы. Место, мягко говоря, для этого не самое подходящее. Неподалеку располагается памятник природы «Исетский бор», начинается частный сектор, жители которого были не в восторге от 12-метровых мусорных отвалов. А всего в двух километрах – международный аэропорт «Кольцово». В 2013 году областные власти приняли решение закрыть и рекультивировать объект, как не отвечающий современным экологическим и санитарным требованиям.

Фото: Борис Ярков

Проектно-изыскательские работы проходили с 2018 по 2020 год, а рекультивация мусорного полигона стартовала в августе прошлого года. Работы велись в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», их ход контролировал губернатор Евгений Куйвашев. На эти цели было направлено более 155,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 99 млн, из областного – 42,4 млн, из местного – 14,1 млн.

О проекте Федеральный проект «Чистая страна» направлен на рекультивацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов. Реализуется с 2018 года, а на территории Свердловской области – с 2021 года. В рамках проекта идет рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Широкореченский» в Екатеринбурге. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

Как рассказал «ОГ» главный инженер компании-подрядчика Евгений Хмелинин, рекультивация проходила в несколько этапов. Сначала площадку расчис­тили от деревьев и кустарников. Накопившиеся горы мусора при помощи бульдозеров превратили в холм с откосами, который покрыли песком и изолирующими матами, смонтировали систему дегазации. Сверху уложили плодородный грунт, который засеяли травой – овсяницей, клевером, тимофеевкой, райграсом.

Фото: Борис Ярков

Завершить работы изначально планировалось в течение двух лет, но подрядная организация справилась с задачей гораздо быстрее – уже к декабрю прошлого года. Сейчас на месте свалки – аккуратный холм, практически полностью покрытый зеленью. От запаха мусора не осталось и следа.

На церемонии завершения работ первый замгубернатора Алексей Шмыков отметил качество и высокую скорость их выполнения:

Фото: Борис Ярков

– Сегодняшнее событие – знаковое не только для жителей Арамиля, но и для всего региона, в котором еще немало таких объектов. Рекультивация свалки в Арамиле – эталон работы с ними в рамках нацпроекта «Экология».В течение двух лет площадка будет находиться под наблюдением, затем ее вернут в оборот, но с ограничениями. Например, здесь нельзя будет вести строительство, а вот паркам и садам – зеленый свет. В ближайшее время администрация муниципалитета продумает варианты благоустройства площадки. Пока же участники мероприятия во­оружились лейками и лопатами и высадили несколько туй.

– Работа выполнена на «пять с плюсом». Надеюсь, что скоро здесь появится не просто без­опасная, но и красивая общественная территория с современными решениями, где жители смогут гулять и получать приятные эмоции, – отметил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

Фото: Борис Ярков