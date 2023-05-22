Пожарный режим

Губернатор Евгений Куйвашев, начальник регионального управления МЧС Виктор Теряев, глава Арамиля Марина Мишарина и министр строительства области Михаил Волков на месте пожара. Автор фото: Департамент Информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области начал неделю с задач по предотвращению пожаров и помощи свердловчанам, постиравшим от те пожаров, которые предотвратить не удалось. С утра в понедельник были даны поручения главам муниципалитетов, а затем – выезд в Арамиль.

В Арамиле Евгений Куйвашев встретился с пострадавшими жителями и провел совещание по оказанию им помощи. Пожар произошёл в посёлке Арамиль, расположенном в семи километрах от одноимённого города. Огонь с хозяйственных построек перекинулся на многоквартирный жилой дом, из которого пришлось эвакуировать 36 человек.

Обследование сгоревшего дома, показало, что восстанавливать его нецелесообразно. Поэтому глава муниципалитета Марина Мишарина обратилась к губернатору с просьбой оказать финансовую поддержку для выплат погорельцам.

- По предложениям, которые Марина Сергеевна сделала, конечно, окажем всемерную поддержку и помощь: и по единой материальной выплате, и по выплате финансовой помощи пострадавшим, – заявил Евгений Куйвашев.

Как сообщили в пресс-службе Арамильского городского округа, пострадавшим предоставили временное жильё и горячее питание. В сельском клубе «Надежда» была организована встреча со специалистами соцзащиты: собственники, чьи квартиры пострадали от огня, уже оформили заявления на финансовые выплаты.

Окончательно жилищный вопрос арамильцев, чьи квартиры были уничтожены огнём, по поручению губернатора должен быть решён в течение лета. До этого времени муниципальные власти должны будут обеспечить людям комфортные условия для проживания. Главе муниципалитета поручено ежедневно отчитываться перед губернатором о решении проблем погорельцев.

Стоит отметить, что виновный в пожаре будет наказан, версии произошедшего уже есть.

Главам муниципалитетов поручено организовать патрули на въездах в лесопарки, на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам. К этой работе, помимо официальных лиц, должны привлекаться общественные организации и волонтёры.

Обеспечить оперативное информирование жителей о точках сбора волонтеров, которые могут помочь в борьбе с огнём. Для этого нужно активно использовать собственные аккаунты в соцсетях, сайты администраций муниципалитетов, местные СМИ.

Главой региона также поручено системно публиковать информацию о текущей ситуации по борьбе с пожарами, прогноз по пожароопасный обстановке, данные о нарушениях особого режима, а также рекомендации о действиях в условиях смога и т.п.

Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов ежедневно отчитываться лично перед ним об актуальной ситуации, привлечённых силах и средствах. Отдельное внимание – добровольцам и созданным для их работы условиям.