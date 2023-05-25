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Общество / Природа
25 мая 2023, 19:27

На территории Гранитных карьеров в Шарташском лесопарке прошел субботник в рамках Эконедели

Субботник на Гранитных карьерах

Участники субботника убрали сухие ветки, бревна и бытовой мусор. Фото: Павел Ворожцов

На Шарташе в очистке Гранитных карьеров от сухих веток и мусора приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, сотрудники министерств и департаментов. В регионе акции по уборке лесных и природных парков проходят в рамках Экологической недели национального проекта "Экология".

Участники субботника убрали сухие ветки, бревна и бытовой мусор. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Шарташский лесной парк — прекрасное место. Любой парк в городе — это красивое место, точка притяжения для всех горожан. А мусор принесли люди, которые посещают данную территорию. И это точно не жители из других городов или регионов. Поэтому массовые субботники — это хорошая акция по наведению порядка", — сказал Алексей Шмыков.

Алексей Шмыков принял участие в субботнике на Гранитных карьерах в Шарташском лесопарке. Фото: Павел Ворожцов

Массовые субботники, встречи, акции, фестивали, просветительские и обучающие мероприятия в рамках Экологической недели проходят по всей Свердловской области.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, субботники дают возможность стать частью большой команды, внести личный вклад в благоустройство городов, поселков и улучшение экологии.

"Считаю, что Свердловская область в очередной раз подтвердила не словом, а делом, что наш регион — регион небезразличных людей", — отметил Денис Мамонтов.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" писала, что на Шувакише в память о Владиславе Крапивине воспитанники "Каравеллы" посадили аллею лиственниц.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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