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9 июня 2023, 13:15

В Екатеринбургском зоопарке трех барсучат показали посетителям

Барсук и барсучата

Малышей назвали Таури, Рохан и Золотинка в честь героев саги "Властелин колец". Фото: пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

В зоопарке Екатеринбурга у пары барсуков Мэри и Фродо 19 марта родились 3 детеныша. Сейчас малыши уже окрепли, получили необходимые прививки и их выпустили в уличный вольер.

Барсучатам дали имена Таури, Рохан и Золотинка в честь героев саги "Властелин колец". Традиция возникла из-за имени отца семейства — барсука Фродо. Кстати, первенца пары, который родился в прошлом году, назвали Бильбо. Сейчас он живет в отдельном вольере. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

До 2 месяцев барсучата находились во внутренних помещениях, пили молоко и крепли. В уличном вольере любопытные детеныши начали осваивать пространство, но Мэри сразу затаскивала их в домик. Сейчас Таури и Рохан много времени проводят вместе, играют друг с другом, а Золотинка держится обособленно.

Ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбург из Калининградского зоопарка прибыл кенгуру Беннетта.

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Областная газета Свердловской области

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