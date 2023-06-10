На Среднем Урале синоптики прогнозируют ночные заморозки

Заморозки возможны в Свердловской области ночью 12 июня. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов в ночное время, такой прогноз опубликовало Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью 11 июня в низинах и горах возможно понижение температуры до 0 градусов. Днем потеплеет до +17 °С. Ветер ожидается северо-западный и западный со скоростью до 9 метров в секунду, возможны отдельные порывы до 14 м/с.

Самой холодной станет ночь на 12 июня, по прогнозам синоптиков, местами в Свердловской области возможны заморозки до -3 градусов, днем термометры покажут до +18 °С.

В ночь на 13 июня местами температура может опуститься до -1 градуса, а днем подняться до 21 градуса тепла.

12 и 13 июня в регионе ожидается северо-западный ветер от 3 до 9 м/с.

Ранее в Екатеринбурге зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха для 3 июня.

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