В Свердловской области началась оценка заявок на присвоение статуса "Достояние Среднего Урала"

Эксперты приступили к оценке заявок в рамках проекта по присвоению общественного статуса Свердловской области "Достояние Среднего Урала". Конкурс проводится по инициативе губернатора Евгения Куйвашева второй год подряд. Он направлен на защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.
Всего в региональную Общественную палату поступило 109 заявок из 39 муниципальных образований. Среди соискателей статуса — географические объекты, исторические события, достижения, коллективы и организации. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
"Есть очень знаковые — известные не только в Свердловской области, но и в России, даже в мире. А есть местного значения, как, например, цирк в Карпинске. Но они для своего муниципалитета имеют статус безусловного достояния. И это в конкурсе самое ценное. Каждый получит сертификат о выдвижении на присвоение статуса общественного признания "Достояние Среднего Урала", это уже почетно", — рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.
Среди претендентов на присвоение почетного статуса "Достояние Среднего Урала":
- Уральский государственный академический русский народный хор,
- волейбольная команда "Уралочка",
- Уральский добровольческий танковый корпус,
- дом Севастьянова,
- Невьянская наклонная башня,
- сказы Бажова,
- наследие Владислава Крапивина,
- "Коляда-театр",
- перевал Дятлова,
- Шигирский идол,
- Белоярская атомная станция,
- фарфор Сысерти,
- Исторический сквер Екатеринбурга,
- усадьба Харитоновых-Расторгуевых,
- городок Чекистов,
- озеро Шарташ,
- Белая башня.
С полным списком можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Свердловской области.
Экспертная комиссия, в состав которой войдут представители общественных палат муниципалитетов и общественных советов при органах власти, всего 140 человек, отберет 15 объектов. Победители конкурса определятся в ходе голосования на портале Госуслуг, которое пройдет с 1 августа по 1 декабря 2023 года. Награждение состоится 17 января 2024 года — в день 90-летия образования Свердловской области.
В 2022 году статус "Достояние Среднего Урала" получили Уралвагонзавод, Ирбитская ярмарка, колокольный завод "Пятков и К", трамвай Волчанска и Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.
Ранее "Областная газета" писала, что Александр Левин объявил о начале второго конкурса на присвоение статуса "Достояние Среднего Урала"
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