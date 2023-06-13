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Общество / Природа
13 июня 2023, 17:36

В Свердловской области началась оценка заявок на присвоение статуса "Достояние Среднего Урала"

Достояние Среднего Урала

На участие в проекте поступило 109 заявок из 39 муниципальных образований. Фото: Павел Ворожцов

Эксперты приступили к оценке заявок в рамках проекта по присвоению общественного статуса Свердловской области "Достояние Среднего Урала". Конкурс проводится по инициативе губернатора Евгения Куйвашева второй год подряд. Он направлен на защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Всего в региональную Общественную палату поступило 109 заявок из 39 муниципальных образований. Среди соискателей статуса — географические объекты, исторические события, достижения, коллективы и организации. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Есть очень знаковые — известные не только в Свердловской области, но и в России, даже в мире. А есть местного значения, как, например, цирк в Карпинске. Но они для своего муниципалитета имеют статус безусловного достояния. И это в конкурсе самое ценное. Каждый получит сертификат о выдвижении на присвоение статуса общественного признания "Достояние Среднего Урала", это уже почетно", — рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Среди претендентов на присвоение почетного статуса "Достояние Среднего Урала":

  • Уральский государственный академический русский народный хор,
  • волейбольная команда "Уралочка",
  • Уральский добровольческий танковый корпус,
  • дом Севастьянова,
  • Невьянская наклонная башня,
  • сказы Бажова,
  • наследие Владислава Крапивина,
  • "Коляда-театр",
  • перевал Дятлова,
  • Шигирский идол,
  • Белоярская атомная станция,
  • фарфор Сысерти,
  • Исторический сквер Екатеринбурга,
  • усадьба Харитоновых-Расторгуевых,
  • городок Чекистов,
  • озеро Шарташ,
  • Белая башня.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Свердловской области.

Экспертная комиссия, в состав которой войдут представители общественных палат муниципалитетов и общественных советов при органах власти, всего 140 человек, отберет 15 объектов. Победители конкурса определятся в ходе голосования на портале Госуслуг, которое пройдет с 1 августа по 1 декабря 2023 года. Награждение состоится 17 января 2024 года — в день 90-летия образования Свердловской области.

В 2022 году статус "Достояние Среднего Урала" получили Уралвагонзавод, Ирбитская ярмарка, колокольный завод "Пятков и К", трамвай Волчанска и Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества.

Ранее "Областная газета" писала, что Александр Левин объявил о начале второго конкурса на присвоение статуса "Достояние Среднего Урала"

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Областная газета Свердловской области

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