На Среднем Урале появятся новые глэмпинги и бассейны

Определены победители конкурса на создание и развитие инфраструктуры туризма в Свердловской области. Проект реализуется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Авторы лучших инициатив получат средства на строительство глэмпингов, разработку электронных путеводителей, создание инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
"Комиссия по отбору трудилась больше недели, даже в выходные дни. Очень много поступило достойных заявок, особенно по направлению глэмпингов, надо было внимательно рассмотреть каждый проект, чтобы объективно определить победителей", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Он также добавил, что по некоторым направлениям был объявлен дополнительный отбор, который продлится до 29 июня. Предприниматели, которые не прошли, могут учесть ошибки и попробовать подать заявку еще раз.
Всего в рамках отбора на создание модульных конструкций поддержку получат 20 проектов на общую сумму 88,2 млн рублей. К концу 2023 года на Среднем Урале появится более 100 новых мест в средствах размещения на территориях 14 муниципальных образований. Среди проектов-победителей — создание 11 модульных домиков с 21 спальным местом для путешествующих на перевал Дятлова. Маршрут будет оборудован санитарными узлами, зонами питания и визит-центром.
На территории 11 муниципальных образований к концу 2023 года за счет средств федерального и регионального бюджетов будут обустроены прибрежные территории и создана пляжная инфраструктура. Так, на пляже реки Ревда около базы отдыха "Мариинские избы" появится площадка с шезлонгами, зонтами, пунктом проката и информационным центром. Среди победителей — проекты в Сысертском, Артемовском, Первоуральском городских округах.
В рамках направления "Развитие инфраструктуры туризма" будут поддержаны еще 37 проектов на общую сумму более 100 миллионов рублей. В этом году планируется:
- создать 6 круглогодичных плавательных бассейнов,
- промаркировать 4 новых туристских маршрута на территории Горноуральского, Первоуральского и Сысертского городских округов,
- разработать 3 электронных путеводителя о туристских ресурсах Свердловской области.
Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области объявил дополнительный конкурсный отбор. До 29 июня 2023 года принимаются заявки от бизнеса по направлениям: развитие пляжей, развитие национального туристского маршрута "Демидовский маршрут", создание новых туристских маршрутов, разработка электронных путеводителей, создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее "Областная газета" писала, что в районе Сысерти появится туристическая тропа "Вокруг Шеманаихи".
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».