За сутки на Среднем Урале ликвидировано шесть природных пожаров

Природные пожары продолжают действовать в Березовском, Камышловском, Пышминском и Сосьвинском районах. Фото: Павел Ворожцов

По последним данным, в Свердловской области потушены 6 природных пожаров на площади 188,4 гектара. Борьбу с огнем ведут более 250 человек. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология".

По сообщению департамента информационной политики Свердловской области, в регионе продолжают действовать природные пожары:

в Березовском районе на площади 24,3 гектара и 40 гектаров,

в Камышловском районе — 123 гектара,

в Пышминском районе — 23 гектара,

в Сосьвинском районе — 35 и 25 гектаров.

Продолжается ликвидация отдельных очагов от 0,15 до 15 гектаров.

Напомним, на всей территории региона действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки, проводить пожароопасные строительные и производственные работы. Нельзя запускать фейерверки, организовывать фаер-шоу, пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.

Ограничено посещение лесов. Исключение сделано лишь для граждан и сотрудников предприятий, деятельность которых связана с работой в лесах.

Принятые в регионе меры по ликвидации природных пожаров привели к значительному снижению количества и площади возгораний. Это позволило муниципалитетам снимать ранее введенный ими режим чрезвычайной ситуации: такие решения приняты в 7 муниципалитетах, режим ЧС продолжает действовать в 3 муниципальных образованиях.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области до 6 июля продлен особый противопожарный режим.

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