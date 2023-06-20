За сутки в Свердловской области ликвидировано три природных пожара

Непотушенными остаются природные пожары в Богдановичском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском, Туринском районах. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале по данным на конец дня 19 июня ликвидировано 3 природных пожара: в Тугулымском, Камышловском и Алапаевском районах. В тушении огня задействованы более 300 человек. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология".

Непотушенными остаются природные пожары в Богдановичском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском, Туринском районах. Продолжается ликвидация отдельных очагов от 0,15 до 15 гектаров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на всей территории региона действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, порубочные и пожнивные остатки, проводить пожароопасные строительные и производственные работы. Нельзя запускать фейерверки, организовывать фаер-шоу, разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка.

Вводится ограничение на посещение лесов. Исключение сделано лишь для граждан и сотрудников предприятий, деятельность которых связана с работой в лесах.

Нарушения влекут административную и уголовную ответственность. Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет:

до 60 тысяч рублей для граждан,

до 110 тысяч рублей для должностных лиц,

до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти действия причинили значительный ущерб, подразумевает:

штрафы от 300 до 500 тысяч рублей,

обязательные работы до 480 часов,

исправительные работы до 2 лет,

принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате поджога нарушителям грозит штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Законодательством Свердловской области также предусмотрена административная ответственность за нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, которые устанавливают областные или местные власти в период действия особого противопожарного режима. Штраф составляет до 5 тысяч рублей для граждан, до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

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