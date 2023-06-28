В Свердловской области будет усилен контроль над арендаторами лесного хозяйства

Сейчас у минприроды отсутствует возможность досрочного расторжения договора в случае несоблюдения его условий со стороны арендатора. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале начнут досрочно расторгать договоры с недобросовестными арендаторами лесных участков, которые не исполняют обязательства по охране и защите лесов. Законодательную инициативу поддержали министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, а также члены комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды регионального Законодательного собрания.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, принять федеральный закон "О внесении изменений в статью 74.1 Лесного кодекса Российской Федерации" предложил Государственный совет Удмуртской Республики. Отметим, снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология".

Сейчас у минприроды отсутствует возможность досрочного расторжения договора в случае несоблюдения его условий со стороны арендатора лесного хозяйства.

"Считаю необходимым добавить возможность досрочного расторжения договора по решению суда либо изменения во внесудебном порядке договорных обязательств, если арендатор не исполняет мероприятия по охране и защите лесов, в том числе предусмотренные планами тушения лесничеств и Сводным планом тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации", — подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Он также добавил, что это станет эффективным механизмом для привлечения сил и средств арендаторов для тушения пожаров.

Напомним, в период сложной пожароопасной обстановки весной этого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе совещания с главами муниципалитетов, ведомств, руководителями лесничеств Среднего Урала и арендаторами лесных участков напомнил об ответственности нанимателей за профилактику и ликвидацию лесных пожаров. Сводный план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение более 400 лесопользователей. Глава региона подчеркнул, что бездействие арендаторов лесных участков можно рассматривать как намеренное создание угрозы пожарной безопасности. К тем арендаторам, кто занял позицию стороннего наблюдателя, должны быть приняты адекватные меры.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, договоры пользования лесными участками заключены с 901 лесопользователем. Им переданы в пользование 1,9 тысячи лесных участков.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области минприроды установит границы 140 особо охраняемых природных территорий.

Еще по теме:

Ликвидация всех природных пожаров в Свердловской области позволила ослабить запрет на посещение особо охраняемых природных территорий

По решению Евгения Куйвашева для свердловских лесничеств закупят новые радиостанции

Для патрулирования свердловских лесов приобрели 19 новых внедорожников