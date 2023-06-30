На Среднем Урале более чем в 1,5 раза снизился уровень объема незаконных рубок

На положительную динамику снижения объемов незаконных рубок оказывает влияние усиленное патрулирование. Фото: Алексей Кунилов

По итогам первого полугодия 2023 года объем незаконных рубок снизился на 56% к уровню полугодия 2022 года. На заседании комиссии, прошедшей под председательством главы министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, обсуждали меры по пресечению незаконного оборота древесины.

Как сообщает департамент информационной политики региона, ранее на заседании совета общественной безопасности губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обозначил необходимость системного повышения эффективности контроля в лесохозяйственном комплексе. Отметим, на сохранение природного наследия страны и недопущение незаконных вырубок леса нацелен федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

По словам Дениса Мамонтова, на Среднем Урале организована работа, в которой задействованы органы власти, лесничества, правоохранительные органы. Такое взаимодействие в 2023 году показало свою эффективность — рост незаконных рубок прекратился. При этом среднее снижение за последние годы сохранялось на отметке 10%.

"Постепенно внедряется искусственный интеллект для распознавания незаконной транспортировки древесины. Внедрение искусственного интеллекта в сферу природопользования в качестве инструмента в реализации отмечено как необходимое и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым", — рассказал Денис Мамонтов.

По данным региональных лесничеств, по состоянию на 23 июня, на территории Свердловской области зарегистрирован 91 случай незаконной рубки объемом 8,5 тысяч кубических метров. Материалы о 86 незаконных рубках переданы в правоохранительные органы для принятия решений о возбуждении уголовных дел. Возбуждено 17 уголовных дел по статье 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений). К уголовной ответственности привлечены 8 человек: к двум применено наказание в виде лишения свободы, два человека приговорены к обязательным и исправительным работам, трое оштрафованы, в отношении одного прекращено производство в связи с примирением сторон.

Так, месяц назад жителю поселка Рефтинского, который вырубил одну сосну, назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием из заработка осужденного 0,5% в доход государства, а также взыскание материального ущерба в размере 31,9 тысячи рублей.

Участники комиссии считают, что на положительную динамику снижения объемов незаконных рубок оказывают влияние усиленное патрулирование и обширная профилактическая работа, организованные минприроды Свердловской области. От общего числа незаконных рубок 76% случаев выявлены в ходе патрулирования.

"В начале года лесничествами были оптимизированы маршруты патрулирования, учитывая и места незаконных рубок, и места возгораний. С учетом пожароопасной обстановки в апреле текущего года маршруты перестраивались в режиме онлайн. Но в большей части это, конечно, излюбленные гражданами места отдыха. Всего, по состоянию на 26 июня, государственными лесными инспекторами проведено более 11,2 тысячи патрулирований, что на 39% превышает кратность патрулирования за аналогичный период прошлого года", — рассказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области восстановят более 30 тысяч гектаров леса в этом году.

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