В этом году в Нижнем Тагиле завершится строительство самого экологичного мусоросортировочного комплекса Среднего Урала

Особенность мусоросортировочного комплекса заключается в создании участка компостирования органических отходов. Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"

В Нижнем Тагиле до конца 2023 года завершится строительство современного и экологичного мусоросортировочного комплекса. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, что создание принципиально новой инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ведется в рамках нацпроекта "Экология", а также во исполнение указа Президента Российской Федерации.

По словам заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егора Свалова, строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле является важной частью экологической реформы, которая проводится на Среднем Урале.

"Мощности нового экологического объекта позволят сортировать 100% поступающего из Нижнего Тагила и прилегающих территорий мусора, а это до 185 тысяч тонн в год. Этот мусоросортировочный комплекс позволит вдвое сократить количество захораниваемых отходов и кратно увеличить количество материалов, идущих на переработку", — отметил Егор Свалов.

Особенность мусоросортировочного комплекса заключается в создании участка компостирования органических отходов, полученных после сортировки мусора. Благодаря переработанной органике будет вырабатываться техногрунт. Такой алгоритм исключит процесс гниения и вредное воздействие на почву и атмосферу. Сейчас идет бетонирование стен камер участка компостирования, выполнен монтаж перегрузочной площадки. Уже возведен производственный корпус мусоросортировки, ведется установка оборудования, готовы фундаменты под котел и дымовую трубу. Готовится монтаж котельной, установлена трансформаторная подстанция. Параллельно идут работы по устройству гидроизоляции основания полигона: монтируется герметичный противофильтрационный экран, создается дренажная система для сбора фильтрата.

Весь поверхностный сток воды при помощи специальных сооружений будет очищаться до качества рыбохозяйственного значения. Воздух от климатических камер участка компостирования пройдет очистку на скруббере, который помогает очистить газо-воздушный поток от пыли, газов и аэрозолей, с последующим направлением на доочистку в биофильтры.

Как рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, в советское время в каждом районе города было по одному полигону. Со временем остался только один, где сейчас ведется строительство нового комплекса.

"Объективно говоря, он переполнен и давно исчерпал своей ресурс. Закрыть его невозможно, так как некуда будет вывозить мусор. Решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поддержать проект строительства МСК в нашем городе решило жизненно необходимую для Нижнего Тагила задачу. Учитывая качество сортировки мусора, которое здесь будет, можно полностью исключить возгорания на новом полигоне, которые являются проблемой на старом", — отметил Владислав Пинаев.

Всего в рамках специально разработанного регионального проекта по выстраиванию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Свердловской области запланировано проектирование и строительство 12 площадок — мусоросортировочных комплексов и объектов по утилизации. Их мощности будет достаточно для сортировки 100% и утилизации 50% твердых коммунальных отходов.

Напомним, старт строительству современного и экологичного мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом в марте 2022 года дал губернатор Евгений Куйвашев.

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