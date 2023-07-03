В лесах Свердловской области для профилактики бешенства диких животных будет разложено 300 тысяч доз вакцины

При раскладке вакцины специалисты работают в спецодежде. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сотрудники ветеринарных станций и охотпользователи до 10 июля разложат в лесах Среднего Урала 300 тысяч доз вакцины. Это необходимо для профилактики бешенства диких животных. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина, кампания по вакцинации проходит оперативно. Ежедневно по всему региону раскладывают тысячи доз.

"Особое внимание уделяется лесным массивам, расположенным в пригородных районах Екатеринбурга, а также Полевского и Сысертского городских округов в связи с выявленными ранее там случаями бешенства. Системная работа по профилактике ведется в Свердловской области с 2016 года, благодаря чему удалось существенно сократить количество выявляемых случаев бешенства", — рассказал Евгений Трушкин.

Вакцина изготавливается из мясокостной муки и говяжьего жира. Представляет собой небольшой брикет, который обладает привлекательным для животных мясным запахом. Капсулу препарата прячут внутри съедобной смеси. Съедая такую приманку, дикие животные получают прививку от бешенства, которая действует в течение года. При раскладке вакцины специалисты работают в спецодежде, чтобы не перебивать запах приманки.

Большая часть вакцины из первой партии препарата уже распределена по лесам Свердловской области. Ожидается, что в ходе осенней кампании по профилактике бешенства диких животных на территории региона будет распределено еще 300 тысяч доз. Всего в 2023 году запланирована закладка 600 тысяч доз. Это на 185 тысяч больше, чем в прошлом году.

Ранее "Областная газета" писала, что Правительство РФ утвердило требования к местам продажи животных.

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